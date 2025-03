"J'ai été pendant 15 ans un fidèle serviteur d'Anderlecht" : Herman Van Holsbeeck réagit pour la première fois aux accusations de Marc Coucke

Le tribunal correctionnel de Bruxelles examine aujourd'hui l'affaire de possible fraude lors de la vente du RSC Anderlecht à Marc Coucke en 2017. Herman Van Holsbeeck clame son innocence.

L'agent de joueurs Christophe Henrotay est soupçonné d'avoir artificiellement augmenté le prix du club pour recevoir une commission de 3 millions d'euros. Des documents falsifiés et des déclarations incorrectes auraient été utilisés pour payer à Henrotay le montant qui lui avait été promis. L'ancienne direction du club nie tout.

Le parquet fédéral affirme que Marc Coucke a peut-être payé trop cher pour Anderlecht. Il a déboursé 59,2 millions d'euros pour 74% des actions, un montant supérieur à la valeur réelle du club.

De plus, une enquête est en cours pour déterminer s'il y a eu des irrégularités avec les droits économiques de Youri Tielemans et Leander Dendoncker, représentés par Henrotay. Après avoir repris le club, Coucke a découvert plusieurs anomalies financières et a licencié Van Holsbeeck sur-le-champ en avril 2018.

Des millions en jeu

Van Holsbeeck est le seul accusé présent au tribunal : "Je ne vais pas dire grand-chose, comme je le fais depuis tant d'années. Je peux seulement dire que j'ai été pendant 15 ans un fidèle serviteur d'Anderlecht, et je le dirai aussi ici. C'est pourquoi je suis présent", a-t-il déclaré.

Maître Spreutels, son avocat s'est également exprimé pour Het Nieuwsblad : "Il avait une bonne réputation dans le milieu du football et, depuis l'opération « Mains Propres », il est perçu comme un malhonnête et un tricheur. Sa vie a été bouleversée, tout comme celle de sa femme et de ses enfants. Il me dit souvent : 'Je n'ai jamais rien fait au détriment du RSCA et j'ai du mal à croire que j'aie fait autre chose que bien servir le club'. Herman n'a jamais corrompu personne et n'a jamais été corrompu lui-même. Nous le prouverons".