"La seule fois que j'ai pleuré sur un terrain" : Mbaye Leye revient sur l'un des moments les plus durs de sa carrière, sur la pelouse d'Anderlecht

Les Playoffs commencent, et avec eux cette dose d'incertitude qui perdure généralement jusqu'au bout. Atteindra-t-on les sommets de suspense de la saison 2012/2013 ?

Il y a douze ans, Zulte Waregem est passé à quelques minutes du plus grand exploit de son histoire. Les hommes de Francky Dury pouvaient devenir champions de Belgique en cas de victoire lors de la dernière journée des Playoffs à Anderlecht. Cela a parfaitement commencé, avec l'ouverture du score de Jens Naessens peu avant l'heure de jeu.

Mais le Essevee n'a été virtuellement champion que deux minutes. Dans la foulée, Anderlecht a égalisé sur un coup franc de Lucas Biglia dévié par Mbaye Leye : "Je pense que c'est la seule fois de ma vie que j'ai pleuré sur un terrain de foot. C'est un moment triste, parce que tu te rends compte que pour un club comme Zulte Waregem, c'est presque impossible de devenir champion en première division", se souvient Leye.

#CultHeroes | Mbaye Leye revient sur 𝗰𝗲 match contre le RSC Anderlecht en 2013… 🏆❌ pic.twitter.com/ZY14xjY5It — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 26, 2025

Une progression fulgurante

Interrogé par DAZN, l'actuel coach se souvient tout de même de ce moment avec fierté : "Et là, tu réalises un truc extraordinaire avec Junior Malanda, Thorgan Hazard, Bryan Verboom, Jens Naessens et tous les autres. On a fait de cette équipe quelque chose d'extraordinaire. Car encore aujourd'hui, tout le monde se rappelle de ce moment avec Zulte Waregem".

Il avoue tout de même avoir pris un sacré coup sur la tête : "Sur le retour, dans le car pour rentrer à Waregem, et puis sur place, c'est comme si nous étions champion, il y avait une grande fête. Même si je pense que je n'ai pas dit un seul mot de Bruxelles jusque-là. Dans un coin de ma tête, je me disais qu'être champion avec Zulte aurait été un must, car personne ne nous attendait en Champions Playoffs, et on finit vice-champions".

La période d'euphorie allait encore un peu durer pour le club, avec une victoire en Coupe de Belgique et quelques mémorables soirées européennes. Le Essevee revivra-t-il un jour pareille liesse ?