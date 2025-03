"Le plus râleur du championnat belge, c'est lui" : le patron de l'arbitrage belge livre ses vérités

Avant les Play-offs, Jonathan Lardot est passé sur le Gril de la RTBF. Il a brièvement répondu à quelques questions qui fâchent.

Jonathan Lardot a rangé le sifflet depuis un an : il est passé de l'autre côté de la barrière, devenant le Directeur de l'arbitrage belge. Une nouvelle vie qui lui permet de prendre un peu de recul et aussi de livrer quelques confidences sur ce qui se passe sur le terrain, au micro de la RTBF.

Ainsi, s'il assure qu'il n'y a pas d'équipe plus difficile qu'une autre à arbitrer, Lardot estime que les n°6 sont les joueurs les plus difficiles à gérer de par leur poste. Et le joueur le plus "fourbe" ? "Matisse Samoise a tendance à exagérer quelques situations. Il serait encore meilleur s'il pouvait améliorer certaines attitudes", regrette-t-il.

Quant au plus râleur, ça n'étonnera personne : "C'est mon ami Hans Vanaken (rires). Il râle car c'est un battant, il veut toujours gagner. On en discute souvent. Il faut toujours un râleur, dans chaque équipe", souligne Jonathan Lardot.

Alors que Bart Verhaeghe a récemment fait polémique avec des propos à l'encontre de l'arbitrage, Lardot n'a jamais vécu cela ou presque : "Juste une tension, un jour, avec Dimitri De Condé, mais il été très gentleman : quelques années plus tard, on a tout aplani", assure le patron de l'arbitrage belge.

Enfin, les joueurs les plus gentlemant sont à l'Union Saint-Gilloise : "Anthony Moris et Guillaume François sont toujours très corrects vis-à-vis de l'arbitre, la fonction comme la personne".