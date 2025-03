Un Brugeois dans le top 5 des joueurs les plus chers de l'histoire du championnat, Anderlecht dégringole : découvrez la mise à jour des valeurs marcha de Pro League

Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs de notre compétition. Sans surprise, le Club de Bruges et Genk en sont les grands gagnants.

Avec ses performances en Ligue des Champions, le Club de Bruges a vu la valeur de plusieurs de ses joueurs exploser. Les Blauw en Zwart ont impressionné et se préparent à quelques nouvelles plus-values de choix pour la trésorerie.

Dans son ajustement des valeurs marchandes, Transfermarkt le confirme plus que jamais : le noyau est désormais estimé à 186,2 millions d'euros (contre 150 précédemment) grâce notamment à Ardon Jashari (de 11 à 25 millions), Joel Ordóñez (de 18 à 27), Chemsdine Talbi (de 3 à 8), Raphael Onyedika (de 16 à 20) et Maxim De Cuyper (de 12 à 16).

En étant désormais valorisé à 27 millions d'euros, Joel Ordóñez est désormais le quatrième joueur le plus cher de l'histoire du championnat. Seuls Charles De Ketelaere, Bilal El Khannouss et Arthur Vermeeren, tous trois évalués à 30 millions, valaient plus quand ils évoluaient encore chez nous. Avec toutes les nuances apportées par l'évolution du marché à travers le temps.

Anderlecht fait grise mine

L'autre grand gagnant est Genk qui se réjouit de la progression de Konstantinos Karetsas (de 7 à 13 millions), Mike Penders (de 5 à 10), Ibrahima Bangoura (de 2,5 à 7) et Tolu Arokodare (de 9 à 13). Les autres mises à jour marquantes concernent Promise David (de 1,5 à 6 millions), Franjo Ivanović (de 4 à 8) ainsi qu'Ezechiel Banzuzi, qui passe de 5 à 10 millions d'euros de valeur marchande.

Anderlecht est en revanche l'équipe qui a le plus perdu suite à ce nouvel update. Le noyau mauve pèse six millions de moins, surtout à cause des pertes de valeur de Leander Dendoncker (de 6 à 4,5 mio. €), Thorgan Hazard (de 4 à 3 briques) et de Thomas Foket (de 4 à 2,2 millions). Le Standard est plus stable mais voit Gavin Bazunu, son joueur le mieux coté, chuter de 14 à 11 millions.