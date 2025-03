"La prochaine étape, c'est de vouloir gagner quelque chose" : Rik De Mil annonce la couleur quant aux ambitions de Charleroi

Charleroi débute ses Playoffs contre Louvain aujourd'hui. Rik De Mil s'est exprimé sur l'objectif de l'équipe pour cette fin de saison.

Cette saison, c'est Charleroi qui aura 'l'honneur' d'ouvrir le bal des Playoffs avec le déplacement de ce soir à Louvain. Il y a un an, les Zèbres avaient livré une très bonne fin de saison pour les premiers matchs de Rik De Mil à la tête de l'équipe, mais le Sporting avait légèrement le couteau sous la gorge puisqu'il s'agissait des Playdowns.

Les Carolos parviendront-ils à se surpasser de la sorte avec une pression moindre ? La motivation des équipes participant aux Europe Playoffs est souvent une grande inconnue à l'approche de la dernière ligne droite. Rik De Mil s'est montré rassurant à ce sujet en conférence de presse.

Des entretiens avec tous les joueurs pour sonder leur état d'esprit

L'entraîneur l'a confirmé, le club vise la première place pour défier le quatrième des Playoffs 1 en vue du dernier ticket européen : "Oui, c'est ce que je veux", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par SudInfo. "Quand je suis arrivé ici, l’équipe traversait une période difficile. Mais ce qu’on a réalisé depuis lors est positif. Charleroi est redevenu une équipe stable qui produit du beau jeu. La prochaine étape, c’est de vouloir gagner quelque chose. Et on doit commencer maintenant avec ces Playoffs.

"Si on n’a pas cette ambition, c’est compliqué de dire qu’on est un coach ou un joueur professionnel. En tout cas, moi, j’ai cette envie. Et j’espère que mes joueurs sont sur la même longueur d’onde. J’ai pris le temps de m’entretenir avec eux pour voir comment ils se sentent. Et si je vois chez certains qu’ils n’ont pas cette envie, ils ne joueront pas. Parce que ce sera essentiel pour répondre présent à chaque match. C’est le mind-set que je veux créer dans le groupe", poursuit De Mil.

Le T1 des Zèbres veut s'appuyer sur ces Playoffs pour construire les bases de la saison prochaine : "Si on arrive à les remporter, ce serait incroyable. Si ce n’est pas le cas, ça servira de première étape pour mettre la barre plus haut la saison prochaine".