L'espoir renaît pour sa fin de saison : un cadre d'Anderlecht pourrait revenir de blessure plus tôt que prévu

Anderlecht a une infirmerie décidément bien remplie pour aborder les Playoffs. Mais les nouvelles ne sont pas si mauvaises pour Killian Sardella.

Anderlecht espérait retrouver ses blessés pour entamer les Playoffs. Proches d'un retour, Kasper Dolberg et Yari Verschaeren sont encore fort incertains pour le topper de dimanche, même si le Danois est annoncé dans la sélection.

En ce qui concerne les blessés à plus long terme, on retrouve Tristan Degreef (touché au dos), ainsi que Killian Sardella, qui s'était occasionné une blessure musculaire à l'entraînement.

On parlait initialement d'une absence de huit semaines, ce qui revenait pratiquement à annoncer la fin de sa saison. Mais sa situation a évolué. Selon Het Nieuwsblad, la rééducation du défenseur se déroule bien.

Ne rien précipiter pour autant

La finale de la coupe n'est pas encore à l'ordre du jour, mais l'espoir que Sardella puisse jouer en mai est bien présent. Le staff médical ne souhaite prendre aucun risque ni exercer la moindre pression, rien n'est donc encore sûr.

Ce qui est en revanche certain, c'est qu'un retour plus rapide de Sardella serait un véritable coup de boost pour l'équipe. D'autant plus que Thomas Foket ne semble plus en mesure de le remplacer. Contre le Cercle de Bruges, il n'avait même pas été repris, c'est Ali Maamar qui avait joué à droite.