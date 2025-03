"Ce n'est pas nouveau pour nous et on le sait" : Rik De Mil avait du mal à cacher sa frustration après le match nul de Charleroi

Charleroi a dû se contenter d'un match nul à Louvain hier soir. Les Zèbres sont repartis déçus de Den Dreef.

Louvain ne réussit décidément pas à Charleroi. En 180 minutes, les Carolos n'ont pas réussi à planter le moindre but à leur adversaire d'hier soir. Après les défaites 0-2 et 1-0 de la phase classique, les Zèbres sont restés muets face à une équipe réduite à dix avant l'heure de jeu.

"On avait l'envie de marquer, on a essayé. C'est vraiment dommage de ne pas prendre les trois points. En première mi-temps, on était bon. Notre jeu était bien en place. C'est dans le dernier geste qu'on n'y arrive pas. Ce n'est pas nouveau pour nous et on le sait", expliquait Rik De Mil au micro de DAZN.

Louvain sait souffrir

A entendre son homologue Chris Coleman, on comprend vite que les deux entraîneurs n'ont pas vécu ce point pris de la même manière : "C'est vraiment un match difficile pour nous. Je suis fier de mes gars. Malgré les circonstances, ils ont continué à tout donner, surtout face à une très bonne équipe de Charleroi. C'est un bon point pour nous".

La partie était effectivement mal embarquée avec cette exclusion de Jovan Mijatovic moins d'un quart d'heure après son entrée au jeu : "Je ne commenterai pas son exclusion mais je suis content de l'enthousiasme qu'il a mis pour monter au jeu. Et puis, il y a aussi une épidémie qui tourne au sein du club. Ce n'est pas simple pour travailler".

Grâce à ce 0-0, les deux équipes reviennent à hauteur du Standard en tête des Europe Playoffs. Mais cela ne veut pas dire grand-chose : les Rouches doivent encore jouer, tandis que Malines et Westerlo ne sont qu'un point derrière. "On n'est pas les favoris de ces play-offs", a d'ailleurs conclu Rik De Mil, passablement frustré.