"Il y a des choses qui dépassent la rivalité": Thorsten Fink montre encore toute sa classe en conférence de presse

Genk et son grand rival régional STVV s'opposent chaque année dans des derbys enflammés. Mais Thorsten Fink a mis temporairement cette rivalité de côté pour soutenir le président de STVV, David Meekers.

Le KRC Genk jouera son premier match des Play-offs contre La Gantoise ce dimanche. Thorsten Fink a préfacé le match lors de sa conférence de presse, mais a également pris un moment pour exprimer son soutien au président de STVV, David Meekers.

La semaine dernière, Meekers a été hospitalisé après avoir perdu connaissance. Plus tard, une hémorragie cérébrale a été diagnostiquée à l'hôpital.

Le lendemain, Sporza a rapporté que son état serait stable. L'entraîneur de Genk le connaît bien sûr de son passage à STVV. La rivalité entre les deux clubs doit s'effacer à ces moments-là, estime-t-il.

"Je voudrais exprimer tout mon soutien à David Meekers. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Tant en mon nom qu'au nom du KRC Genk. Sur le terrain, STVV et Genk peuvent être des rivaux, mais il y a des choses plus importantes qui dépassent cette rivalité", a déclaré Fink, via Het Belang van Limburg.