On ne se fait pas d'illusions à l'Union Saint-Gilloise : "Ce sera difficile de le garder"

Comme chaque été, l'Union Saint-Gilloise sera certainement encore dépouillée de ses meilleurs joueurs dans quelques mois. Philippe Bormans sait que retenir Franjo Ivanovic sera compliqué.

Les plus grands clubs européens ne lâchent probablement plus l'Union Saint-Gilloise du regard depuis sa remontée en D1A. Deniz Undav, Victor Boniface, Mohamed Amoura, Kaoru Mitoma : les attaquants s'étant révélés au Parc Duden ne se comptent plus.

Cette saison, c'est au tour de Franjo Ivanovic de confirmer le flair impressionnant de la cellule de scouting unioniste. Le Croate de 21 ans est arrivé l'été dernier de Rijeka contre 4 millions et après une période d'adaptation, il a totalement explosé.

Désormais auteur de 19 buts et 8 passes décisives en 46 matchs toutes compétitions confondues, Ivanovic est évalué à 8 millions d'euros sur Transfermarkt, et a déjà été cité cet hiver dans divers clubs européens. En fin de Play-Offs, sa valeur devrait encore avoir gonflé, et l'USG se frotte les mains.

"On sait que ce sera difficile de le garder", reconnaît Philippe Bormans, CEO de l'Union, dans une interview accordée à La Dernière Heure. "Mais nous sommes positifs. Bien sûr, il y a de l'intérêt pour des joueurs comme Sadiki, Ivanovic et Vanhoutte et certains partiront certainement cet été".

Mais à l'Union, même si Franjo Ivanovic venait à partir, on est certain d'une chose : le recrutement sera encore une fois à la hauteur, comme chaque été depuis plusieurs années maintenant...