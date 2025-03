🎥 Liège accroche un point sur le fil, Eupen enchaine face au Club NXT

La saison touche doucement à sa fin en Challenger Pro League. Le RFC Liège et Eupen étaient en action devant leurs publics respectifs ce dimanche.

Opposés au Club NXT, les Pandas l'ont emporté sur le plus petit écart grâce à Jan Gorenc (66e). Le Slovène a inscrit l'unique but de la soirée au Kehrweg. Ce but permet à Eupen d'enchainer une seconde victoire d'affilée après le 3-1 infligé aux Francs Borains.

Liège sur le fil

Dans l'après-midi, Liège a partagé l'enjeu avec le Patro. Les Sang & Marine ouvraient rapidement le score via Atteri (9e). Mabanza (32e) égalisait puis après le repos, Peeters donnait l'avance aux visiteurs à l'heure de jeu.

Liège courrait finalement derrière le score, et trouvait la faille dans les derniers instants. Alessandro Albanese égalisait dans les arrêts de jeu, permettant aux siens d'éviter la défaite.

HT | RFC Liège en Patro Eisden houden elkaar voorlopig in evenwicht. ⏸️ #FCLPAT pic.twitter.com/zTY2yFw5aR — DAZN België (@DAZN_BENL) March 30, 2025