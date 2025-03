🎥 Mika Godts et l'Ajax font un immense pas vers le titre sur la pelouse du rival

Le leader actuel d'Eredivisie se déplaçait chez son dauphin pour un tournant de la saison qui pouvait soit lancer l'Ajax vers le titre, soit relancer la course en haut du classement.

A sept journées de la fin de la saison d'Eredivisie, l'Ajax a réalisé une excellente opération en empochant les trois points sur la pelouse du PSV. Avec un but à chaque mi-temps, le leader a conforté son siège en tête et compte désormais neuf points d'avance.

Klaassen (35e) et Traoré (67e) sont les buteurs de cette affiche qui s'est jouée au Philips Stadion d'Eindhoven, où on retrouvait Mika Godts, Ismael Saibari et les anciens brugeois Ivan Perišić et Noa Lang au coup d'envoi, alors que Johan Bakayoko montait en cours de match (77e) et Jorthy Mokio est resté sur le banc.

Le PSV a encore sept finales à disputer avec la pression de tout gagner et d'espérer voir l'Ajax perdre des plumes. Toutefois, il semble désormais improbable de voir le leader gâcher le titre qui s'offre à lui.

L'Ajax pourrait ainsi remporter son premier titre national depuis 2022, le 37e de l'histoire du club. A sept journées de la fin, il compte neuf points d'avance et terminera la saison avec deux matches de suite à domicile face au Sparta puis au NEC.