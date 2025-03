Hein Vanhaezebrouck l'entraîneur idéal pour un club de Play-offs 1 la saison prochaine ?

Hein Vanhaezebrouck avait quitté son poste d'entraîneur de La Gantoise à la fin de la saison dernière. Mais le coach pourrait reprendre du service dès la saison prochaine.

Hein Vanhaezebrouck sera-t-il l'entraîneur d'un grand club belge la saison prochaine ? Cela pourrait être le cas. En effet, l'ancien coach de La Gantoise, d'Anderlecht et de Genk pourrait retrouver de l'emploi du côté du Bosuil.

D'après Patrick Goots, il serait l'entraîneur parfait pour l'Antwerp. Il serait le coach idéal capable de mettre en place une équipe compétitive : "Ces rumeurs circulent depuis des années", a tempéré Patrick Goots dans Het Gazet van Antwerpen.

Pourtant, il serait dommage que Vanhaezebrouck ne soit plus jamais entraîneur : "Il semble heureux dans son rôle d'analyste. C'est beaucoup moins stressant que d'être entraîneur, surtout au Bosuil où il aurait Gheysens et Overmars sur le dos."

A Gand, sa relation avec De Witte et Louwagie n'était pas évidente non plus : "Avec Coucke, ça n'a pas marché à Anderlecht. Hein est quelqu'un qui fait plier un club à sa volonté. Gheysens et Overmars peuvent-ils faire face à cette situation ?", se demande la légende 'Boum-Boum Goots'.

"Si Ulderink poursuit sur la même lancée que la bonne période sous les ordres de Van Bommel, je pense qu'il peut rester. Mais si un autre entraîneur arrive plus tard, pourquoi pas Hein. Tant pour nous que pour le public anversois", conclut Goots.