"Nous devons éviter cela à l'avenir" : Genk a montré trop de lacunes malgré son carton 4-0

Le Racing est entré dans le vif du sujet contre La Gantoise. Les Limbourgeois se sont imposés 4-0 et ont fait forte impression d'entrée de jeu, mais l'entraîneur Thorsten Fink n'était pas entièrement satisfait.

Genk s'est imposé 4-0 à domicile contre La Gantoise. Il n'y avait pas de meilleure façon pour les Limbourgeois de commencer les Champions Play-offs. "Nous avons bien joué, avec beaucoup d'intensité. Mais j'ai eu l'impression que nous étions un peu sous le choc après les deux penalties manqués", a déclaré Thorsten Fink lors de son point de presse.

Tout ne s'est pas déroulé comme prévu aux yeux de l'Allemand : "Nous avons également eu des difficultés à certains moments. Nous nous sommes trop souvent retrouvés dans les problèmes dans notre propre surface de réparation, donc je ne suis pas satisfait à 100%", explique-t-il.

Important de gagner pour garder nos distances

"Au vu du score 4-0, on a l'impression que tout était parfait. Mais dans ces play-offs, on ne peut pas toujours gagner comme ça. Nous avons laissé beaucoup d'espace derrière nos latéraux et nous devons éviter cela à l'avenir", poursuit l'entraîneur de Genk.

"Mais je suis également heureux et fier, bien sûr. L'Union et le Club de Bruges ont gagné, il était donc important de gagner aussi pour garder nos distances avec eux. Nous avons montré que nous étions capables de gérer ce stress", explique encore l'Allemand.

Avant de conclure avec un mot pour l'adversaire du soir : "Nous avons joué contre une bonne équipe, avec un bon niveau de jeu. Nous avons joué contre une équipe structurée. Aujourd'hui, ils n'ont pas joué au niveau auquel ils peuvent évoluer. Je suis sûr qu'ils vont gagner beaucoup de matches dans ces PO."