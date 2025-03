"Nous ne sommes pas encore abattus !" : l'Union SG est prévenue et devra se méfier de la bête blessée

L'entrée en matière des Buffalos a été tout sauf aisée ce soir à Genk. Les hommes de Milicevic se sont lourdement inclinés chez le leader de JPL et devront rapidement se ressaisir pour la prochaine journée.

La Gantoise a pris un gros coup lors de cette première journée des Champions Play-offs. Les Buffalos ont subi la loi du Racing Genk et repartent du Limbourg avec une défaite 4-0 dans leurs valises.

"C'est une lourde défaite, et honnêtement, le score aurait pu être encore plus élevé si Genk avait converti ses penalties. Nous avons tout simplement trop donné de cadeaux et nous n'avons pas atteint notre niveau aujourd'hui", a admis Danijel Milicevic au micro de Sporza.

Le T1 Buffalo a surtout souligné le manque d'expérience au sein de sa sélection : "Certains garçons jouent pour la toute première fois en Champions Play-offs, on l'a senti. À ce niveau, il faut obtenir un meilleur rendement dans les deux zones, en défense comme en zone de conclusion", poursuit l'entraîneur de manière réaliste.

Nous ne sommes pas encore abattus

La Gantoise a pourtant eu quelques occasions, mais les a gaspillées : "Nous sommes souvent arrivés dans la surface de réparation de Genk, mais la qualité manquait. Parfois, nous prenons de mauvaises décisions à des moments clés. Contre une équipe comme Genk, il faut simplement concrétiser ses chances.”

Malgré tout, Milicevic ne jette pas l'éponge : "Nous ne sommes pas encore abattus ! La lutte pour la quatrième place est loin d'être terminée. C'est à nous de montrer que nous pouvons élever notre niveau. L'accent est maintenant entièrement mis sur le prochain match, contre l'Union."