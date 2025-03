Thorsten Fink désigne un rival comme favori pour décrocher le titre de Pro League

À Genk, l'optimisme est de mise avant le début des Play-offs. L'entraîneur Thorsten Fink se sent bien.

Les joueurs sont pleins de confiance. Bryan Heynen, Kos Karetsas et Tolu Arokodare ont été appelés en sélection nationale la semaine dernière. "On voit que cela leur a fait du bien" déclare Thorsten Fink dans Het Laatste Nieuws. "Tolu est arrivé ici avec un grand sourire et Kos déborde de confiance. Il y a de fortes chances qu'il débute contre Gand."

Genk tire également sa force de la solide performance de la semaine dernière où il a remporté une victoire convaincante contre l'Union Saint-Gilloise. "Nous sommes assez forts pour remporter le titre, mais nous avons aussi une équipe jeune" souligne Fink.

Cependant, il attribue le rôle de favori à un autre club. "Pour moi, le Club de Bruges est le favori. L'Union est un grand rival. Mais nous avons vu l'année dernière en play-offs qu'il est possible de revenir d'un retard."

Fink est donc convaincu que son équipe est prête pour la bataille. "Rien n'a changé pour nous. J'ai un plan pour les dix matchs. Nous avons déjà battu chaque équipe du top six, donc nous n'avons peur de personne."

Un atout supplémentaire est que tout l'effectif est en forme. "Avec Yira Sor, nous avons en plus une arme supplémentaire." conclut l'entraîneur de Genk.