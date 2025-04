🎥 Du jamais vu ! Ambiance de feu et record d'affluence explosé pour un match de Youth League

Trabzonspor a réalisé l'exploit d'éliminer l'Inter Milan en quart de finale de la Youth League. Le match se jouait ce mardi après-midi en Turquie, au Papara Park (stade Ĺženol GüneĹź) de Trabzon.

Fait remarquable : plus de 40 000 spectateurs ont assisté à la victoire des jeunes turcs, ce qui constitue un record absolu dans l'histoire de la Youth League.

Et leur déplacement a payé, vu que les U19 du club où a évolué Thomas Meunier (2024) a validé sa qualification pour le dernier carré de la compétition, dans une ambiance de feu. Ekrem Terzi a inscrit le seul but de la partie au quart d'heure.

Après avoir éliminé la Juventus puis l'Atalanta, c'est une autre formation italienne qui tombe donc. Trabzonspor affrontera le RB Salzbourg en demi-finale, un match qui se jouera à Nyon (Suisse).

Dans l'autre demie, le vainqueur d'AZ - Manchester City affrontera le vainqueur de Stuttgart - Barcelone pour une place en finale.

