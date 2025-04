Il n'y a pas que des succès à Bruges : un flop à 6 millions d'euros peut déjà partir

Le Club de Bruges a réalisé ces dernières années de nombreuses grosses ventes et réalisé de belles plus-value. Cependant, même au Club, tous les transferts ne sont pas toujours des succès.

Lorsque le Club de Bruges recherchait un remplaçant potentiel pour Andreas Skov Olsen, ils se sont tournés vers Michal Skoras. À ce moment-là, il écrasait tout avec le Lech Poznan en D1 polonaise, et s'était également montré sur la scène européenne.

Le Club savait que l'ailier droit aurait besoin d'une période d'adaptation, mais finalement, il s'est avéré qu'il n'a jamais pu atteindre le niveau qu'ils attendaient de lui. Pourtant, ils ont payé six millions d'euros pour Skoras, le troisième montant le plus élevé que Poznan n'ait jamais reçu pour un joueur.

Tout n'a pas été mauvais pour Skoras au Club. La saison dernière, par exemple, il a joué un rôle important en Playoffs alors que Skov Olsen n'était pas toujours en forme. Nicky Hayen lui a accordé beaucoup de temps de jeu, mais cette saison est différente.

En partie en raison de l'éclosion de Chemsdine Talbi, bien sûr, mais même en son absence, Hayen préfère actuellement utiliser Jutgla sur l'aile. Skoras n'obtient que quelques minutes : il n'a même pas joué contre Anderlecht. Depuis le Nouvel An, il n'a passé que 247 minutes sur le terrain en championnat, sans buts ni passes décisives.

Toujours évalué à trois millions d'euros

La décision est prise à Bruges : Skoras ne convainc pas, et sera donc vendu cet été si possible. La question est de savoir combien des 6 millions d'euros dépensés ils pourront récupérer. Skoras est en effet l'un des rares joueurs du Club dont la valeur marchande a chuté, de six à trois millions. Son contrat court jusqu'en 2027.