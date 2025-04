Limogé pour l'un, laissé de côté pour l'autre : deux (très) anciens de Neerpede quitteront Anderlecht en fin de saison !

Il y a du mouvement à Neerpede. Entraîneurs de jeunes depuis de longues années, deux hommes viennent d'apprendre qu'ils ne seront plus là la saison prochaine.

Au Sporting d'Anderlecht, l'instabilité au sein de l'équipe première est pointée du doigt par les supporters depuis pas mal de temps.

Que ce soit dans le recrutement des joueurs ou dans la désignation de l'entraîneur, les changements sont nombreux et les fans n'arrivent pas toujours à suivre le chemin de leur direction.

C'est un petit peu l'inverse dans les équipes de jeunes. De nombreux entraîneurs sont là depuis des années, et ils sont progressivement remplacés. Deux anciens de la maison viennent d'ailleurs d'apprendre qu'ils ne seront plus là la saison prochaine.

Deux départs au sein du centre de formation d'Anderlecht

Selon les dires de nos confrères de la Dernière Heure, René Peeters, présent à Neerpede depuis plus de vingt ans et adjoint des équipes U18 et U23 cette saison, n'aura plus d'équipe lors du prochain exercice et sera mis sur une voie de garage. Il a notamment été le T3 de Besnik Hasi lors du premier passage de l'Albanais dans la capitale.

En outre, l'entraîneur des U14 Benoît Haegeman est limogé. Encore champion l'année dernière, il a, entre autres, fait évoluer Jérémy Doku, Killian Sardella, Zeno Debast, Albert Sambi-Lokonga, Yari Verschaeren, Alexis Saelemaekers, Theo Leoni, Mario Stroeykens, mais aussi Remco Evenepoel. La DH précise que Besnik Hasi, arrivé très récemment, n'a pas eu son mot à dire concernant ces décisions, déjà prises avant sa nomination.