"Nous avons été trompés" : la relégation passe très mal chez les supporters qui s'en prennent au conseil d'administration

Après une saison au plus haut niveau, c'est à nouveau la Challenger Pro League qui attend les Mannekes. Une énorme déception pour les supporters.

Le rideau est tombé, le Beerschot est relégué une saison après son retour dans l'élite belge. Les critiques pleuvent depuis plusieurs mois, car le club avait rapidement montré les limites de son noyau pas assez armé pour la JPL.

Les supporters anversois sont bien sûr déçus et durs avec leur équipe, mais surtout avec le conseil d'administration du club qu'ils pointent comme responsable de ce fiasco. Samedi, ils savaient déjà que ce serait très compliqué suite à la défaite des leurs face à STVV. Un jour plus tard le match nul entre Courtrai et le Cercle sonnait comme le coup de grâce.

Chronique d'une relégation annoncée ?

Il faudra donc tout recommencer la saison prochaine en Challenger Pro League. Une épine dans le pied des supporters, mais ils ont pourtant vu le fiasco arriver de loin.

"Nous avons été champions en avril et nous avons donc eu tout le temps de former un bon noyau pour la JPL. Mais le conseil d'administration n'a pas voulu de cela. Ce n'est qu'en septembre que des renforts ont commencé à arriver. Les supporters ont donc été trompés", s'insurge Frank De Lee (groupe de supporters "Club 1914"), sur Sporza.

"C'est de la mauvaise gestion. Le service des jeunes ne fonctionne pas comme il le devrait, nous n'avons pas de terrain d'entraînement et notre pelouse est en piteux état. Il n'y a pas non plus de communication entre les supporters et le conseil d'administration. Le vase a vraiment débordé pour tout le monde maintenant", déplore-t-il.