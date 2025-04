"Anderlecht devrait être capable de surmonter une crise sans virer quelqu'un" : les mots forts d'un cadre du vestiaire mauve

Anderlecht a une nouvelle fois rebattu les cartes en remplaçant David Hubert par Besnik Hasi. Un choix qui a surpris les joueurs.

"On avait tous une grosse volonté d’attaquer ces Play-Offs au départ d’une page blanche… et puis cette nouvelle est tombée d’un coup" : interrogé par la RTBF, Colin Coosemans confirme que personne n'avait vu venir le C4 de David Hubert. "J’avoue que le groupe a été assez surpris par son limogeage".

La direction a opté pour la rupture avec l'arrivée de Besnik Hasi : "Il a l’air plus sévère que David : c’est l’image qu’il a, vu de l’extérieur, celle de la grinta. Mais Hubert pouvait aussi être très dur avec nous en interne".

Une décision radicale

Coosemans veut continuer à assumer ses responsabilités, comme il l'a fait sous les ordres d'Hubert : "Nous, les leaders du groupe, on a aussi un rôle à jouer : on exerce une sorte de contrôle social du groupe et on est là pour soulager le coach quand il a trop à faire et qu’il nous le demande".

Sa réflexion les changements brutaux vécus par Anderlecht est intéressante, elle s'interroge sur l'influence du monde extérieur, médias compris : "Le sport est un monde de compétitivité et la critique est normale, tout le monde y a droit. Mais il ne faut jamais manquer de respect : la critique doit toujours être humaine. Dans chaque ‘crise’, comme on dit, il y a des êtres humains qui sont impactés. Et ce que je n’aime pas, c’est quand on chasse quelqu’un… jusqu’au moment où il est viré".

"Dans un monde parfait – et je sais bien que notre monde est loin d’être parfait – un club comme Anderlecht devrait être capable de surmonter une crise sans virer quelqu’un. On ne sait pas toujours ce qui se passe en interne et souvent, cette personne qu’on vire veut le meilleur pour le club mais est victime d’une sorte de chasse", conclut Coosemans, marqué par la manière avec laquelle le crédit d'un entraîneur, d'un club ou même d'un joueur peut rapidement s'envoler.