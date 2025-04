Cette fois, Didier Lamkel Zé s'est mis hors-jeu : qui lui tendra encore la main après ça ?

Trop is te veel : Didier Lamkel Zé a probablement grillé son dernier joker en Jupiler Pro League. L'attaquant camerounais avait reçu une énième et étonnante chance de la part de STVV, en vain.

On le sait, Felice Mazzù est un optimiste et quelqu'un qui place l'humain en priorité. Si un autre entraîneur avait été à la tête de STVV, Didier Lamkel Zé n'aurait probablement pas reçu cette nouvelle chance en Jupiler Pro League : il fallait quelqu'un d'un peu idéaliste pour penser que les choses allaient se passer différemment, cette fois.

Et brièvement, on a cru que le pari était réussi. Mazzù semblait avoir touché la corde sensible, et parvenait à gérer le Camerounais dont les qualités étaient restées intactes après des années d'errance. Ces qualités, d'ailleurs, n'ont jamais été remises en cause.

Un talent totalement gâché

Ainsi, où qu'il ait été, par moments, par éclairs, Lamkel Zé a impressionné. Même au FK Khimki, lanterne rouge du championnat russe à l'époque, des échos nous revenaient : DLZ était le meilleur du noyau et pouvait devenir un acteur majeur de la ligue.

À Metz, ce n'est pas pour rien qu'il est revenu deux ans plus tard après un premier prêt bref mais réussi : tout le monde savait qu'il était ingérable, mais un tel talent ne se refuse pas. C'est le "miracle" de Didier : quoi qu'il fasse, il y a toujours eu quelqu'un pour croire qu'il arriverait à n'en tirer que le meilleur.

Mais avec l'enfant terrible de Bertoua, le meilleur vient toujours accompagné du pire. Peu importe combien de temps vous profitez du Dr Jekyll, Mr Hyde finit toujours par débarquer. Un seul homme est parvenu à gérer les deux personnalités de Didier Lamkel Zé sur le long terme : Laszlö Bölöni. Et même lui a fini par jeter l'éponge.

Conflit avec ses supporters à l'Antwerp, où il a poussé l'irrespect jusqu'à arriver au club portant un maillot d'Anderlecht ; conflit avec la direction à Courtrai, où il est arrivé en ayant déjà un accord avec... l'Omonia Nicosie (il l'expliquait ici) ; conflit au Maroc même si ses équipiers décrivaient "un super mec" (le Belgo-Marocain Sami El Anabi nous en parlait ici) ; on en passe et des meilleures, car partout où il est allé, Lamkel Zé a fini par péter les plombs.

Sans surprise, il l'a encore fait à Saint-Trond, dans des proportions presque inédites (lire ici). Et cette fois, c'est probablement celle de trop. Quel club de Pro League va encore lui tendre la main ? Il faudrait être irresponsable. Didier Lamkel Zé, cette fois, s'est mis hors-jeu, et au vu de son passif, on se demande qui il parviendra encore à tromper à l'avenir. Jusqu'au retour de Mr Hyde... qui n'est jamais vraiment parti.