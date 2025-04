Proche du SL16 l'année passée, Sami El Anabi s'éclate... en Indonésie, après un parcours sinueux

Sami El Anabi a retrouvé le bonheur simple de jouer au football et cette fois, il le fait en tant que titulaire. Le défenseur central né à Liège évolue en D2 indonésienne, où il a réalisé une saison pleine.

Nous avions déjà eu l'opportunité de nous entretenir avec Sami El Anabi (24 ans) depuis ses débuts : né à Liège, passé par les écoles de jeunes du Standard, il sera ensuite capitaine des Espoirs de l'Excelsior Virton avant de partir pour un véritable tour du monde.

Après l'Espagne (Avila) et la Bulgarie, où il fera ses débuts en tant que pro et portera les couleurs de deux clubs, El Anabi signera en effet au Wydad Casablanca, le plus grand club du Maroc - son pays d'origine, dont il a porté à 5 reprises les couleurs de l'équipe U23.

En janvier 2024, il fait un drôle de choix et s'engage à... Malte, au Marsaxlokk. "Une erreur", reconnaît-il aujourd'hui, mais depuis, le Belgo-Marocain est épanoui : l'été dernier, il a signé à Nusantara United, club situé dans la capitale d'Indonésie, Jakarta. Le bon choix, cette fois.

Parmi les meilleurs défenseurs du championnat

"Jusqu'ici, j'ai connu quelques contretemps : de mauvais choix, des blessures, des soucis extrasportifs... Je ne prenais plus de plaisir sur le terrain. Enfin, j'en ai retrouvé en Indonésie", se réjouit El Anabi. Six très bons mois avec Nusantara, et le Liégeois décroche son transfert cet hiver à Bekasi City, là encore en D2.

Bekasi restera invaincu dans les Relegation Playoffs du championnat, et Sami El Anabi sera élu parmi les trois meilleurs défenseurs du championnat. Désormais, il aspire à plus de stabilité. "Au fur et à mesure, j'avais fini par me dire, après ma blessure l'année passée, que cette opportunité était ma dernière chance de percer. Si ça ne marchait pas, je reviendrais en Belgique pour me stabiliser", confesse-til.

L'objectif est de rester en Asie et d'y faire ma carrière

"Mais ma carrière a enfin pris une tournure pour le meilleur. J'ai été très surpris du niveau de professionnalisme ici - car la D2 est pro. C'est pour ça que même si je suis actuellement en Belgique pour l'intersaison, un retour ici ne m'intéresse pas. L'objectif, c'est soit de prolonger ici, car Bekasi a fait beaucoup d'efforts pour moi, soit de rester en Asie quoi qu'il en soit et d'y faire ma carrière".

Car El Anabi a été séduit par le pays, par la vie en Indonésie. "Il a fallu s'adapter à la chaleur et à l'humidité. Mais en 10 mois ici, je n'ai pas vu un Indonésien s'énerver. C'est un peuple tellement respectueux ! Il fait vraiment bon vivre ici", assure-t-il. "Quant aux supporters de foot, ce sont des fanatiques, on joue toujours devant 15-20.000 personnes en D2. En D1, c'est parfois 50.000. L'Indonésie investit énormément pour le football, rêve même d'organiser une Coupe du Monde à l'avenir".

Pourtant, l'année passée, Sami El Anabi aurait pu revenir en Belgique... là où tout a commencé. "J'étais à ça de signer au SL16, c'était très proche de se faire. Tout était une question de quota pour les U23. C'était finalement impossible", révèle le défenseur de 24 ans désormais. "Mais c'est que ça ne devait pas se faire pour moi de porter le maillot du Standard. Peu importe désormais, car je suis enfin très heureux et épanoui en tant que footballeur professionnel !".