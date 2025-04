Une course contre la montre : ces 9 clubs n'ont pas encore reçu leur licence pour la saison prochaine !

Neuf clubs n'ont pas encore reçu d'avis positif concernant leur licence de la saison prochaine et devront passer par la Commission durant ce mois d'avril. On retrouve notamment deux clubs de D1A, dont le Beerschot qui descend, et quatre clubs de D1B.

Parmi les 33 clubs ayant déposé une demande de licence professionnelle pour la saison prochaine, 24 ont déjà reçu des nouvelles positives fin mars, selon les informations obtenues par le Nieuwsblad. De manière assez surprenante, le SK Lommel et le Standard, tous les deux dans une situation très compliquée, ont reçu le feu vert en première instance. Les candidats à la promotion que sont La Louvière et Zulte Waregem auraient également reçu leur licence, ce qui ne serait pas le cas... du RWDM, qui devra passer devant la Commission plus tard durant ce mois d'avril, comme huit autres clubs concernés. En Jupiler Pro League, deux clubs sont dans le cas et devront repasser : Dender et le Beerschot, qui est déjà mathématiquement assuré de descendre en Challenger Pro League et qui est aussi dans une situation financière compliquée avec le propriétaire United World. Les francophones de Challenger Pro League n'ont pas encore tous leur licence En Challenger Pro League, le RWDM, le RFC Liège, Lokeren-Temse et les Francs Borains n'ont pas encore obtenu la licence. Les Molenbeekois sont pourtant les leaders de la D1B et prêts à retrouver l'élite. Dans la plus haute série amateur, le Sporting Hasselt, l'Olympic Charleroi et Tubize-Braine doivent encore obtenir leur licence. Le Sporting Hasselt ne devrait pas monter mais il pourrait encore dépasser le Jong Gent, tandis que les deux clubs francophones sont les deux premiers de D1 ACFF, devant le RAEC Mons qui est donc en ordre. Les neuf clubs devront comparaître devant la Commission des licences entre le 15 et le 17 avril. Les neuf clubs concernés Jupiler Pro League : Beerschot & Dender. Challenger Pro League : RWDM, RFC Liège, Lokeren-Temse & Francs Borains. Clubs amateurs : Sporting Hasselt, Olympic Charleroi & Tubize-Braine.