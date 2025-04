"C'était le point fort de Bruges, c'est maintenant celui de Genk" : le détail qui fera toute la différence dans la course au titre ?

Des détails détermineront probablement qui du Racing Genk ou du Club de Bruges, voire de l'Union, sera champion. Selon Dedryck Boyata, la profondeur du noyau sera une donnée importante à prendre en compte.

Même si l'Union Saint-Gilloise est encore en embuscade, le Racing Genk et le Club de Bruges semblent partis pour se livrer un mano à mano vers le titre. Entre les deux clubs, ce sont les détails qui feront la différence.

L'un d'eux pourrait être la profondeur du banc et du noyau. Depuis le début de la saison, Nicky Hayen ne fait que très peu de rotation et aligne souvent les mêmes joueurs. C'est aussi le cas de Thorsten Fink, puisque Genk et Bruges sont les deux équipes qui ont utilisé le moins d'éléments différents cette saison, mais le coach des Limbourgeois essaye davantage de faire tourner.

Les remplaçants de Bruges ont perdu confiance, selon Dedryck Boyata

Depuis quelques semaines, les remplaçants du Racing Genk semblent plus décisifs que ceux du Club de Bruges et c'est aussi l'avis partagé par Dedryck Boyata, l'ancien Blauw & Zwart invité dans l'émission "Football Time" de Sacha Tavolieri.

"De base, c'était le point fort de Bruges. Maintenant, je pense que c'est aussi la situation dans laquelle le club s'est retrouvé. Les joueurs qui faisaient la différence la saison dernière, comme un Michal Skoras, sont désormais en manque de confiance et ne jouent plus du tout."

"Avant, tu avais Skoras qui rentrait en Play-Offs, Denis Odoi qui avait peu joué en phase classique et qui avait ramené de l'impact pendant les Play-Offs. Le noyau a donc joué un rôle important vers la fin de saison. Quand je regardais Genk de base, je me disais que ces joueurs ne pourraient pas faire la différence. Aujourd'hui, c'est l'effet inverse." L'apport du banc, une donne qui fera la différence dans la course au titre ?