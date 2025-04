Excellente nouvelle : la Belgique va être représentée à la table de la FIFA pour la première fois depuis 2017 !

Chaque année, le Congrès de l'UEFA réunit les 55 associations européennes de football afin de prendre des décisions importantes quant à l'avenir du jeu et nommer les différents représentants qui représenteront l'UEFA à la FIFA.

La 49e édition de celui-ci se tenait à Belgrade, ce jeudi en début de journée. Le président de l'UEFA Aleksander Čeferin est d'abord revenu sur "la réussite" de l'Euro, avant de faire part des réflexions quant aux possibles modifications de certains formats de compétition.

Après le discours du président de la FIFA Gianni Infantino, les associations ont ensuite élu les 11 membres qui siègeront au Comité Exécutif de l'UEFA lors des quatre prochaines années, avant de voter pour ceux qui seront à la table de la FIFA.

C'est là que l'on retrouve une Belge, Pascale Van Damme, la présidente de l'Union Belge de football. Elle a été élue au Conseil de la FIFA en tant que représentante de l’UEFA. Seule candidate féminine pour un poste réservé à une femme, son élection était donc assurée. Elle va entamer un mandat de quatre ans.

Il s'agit de la première Belge à siéger à la table de la FIFA depuis Michel D'Hooghe en 2017. A noter que l'année prochaine, la 50e édition de l'UEFA Congress se tiendra le 12 février 2026 à Bruxelles.

Congratulations to our president, Pascale Van Damme, on her appointment to the FIFA Council! This is a significant milestone for our federation and for football in our country, as well as an exciting opportunity to shape the future of the sport. pic.twitter.com/IIiPlB6jhL