Romelu Lukaku marque déjà les transferts actuels d'Anderlecht : "Je l'ai rencontré au stade, ce serait fantastique de jouer avec lui"

Cedric Hatenboer débarquera à Anderlecht l'été prochain. Il a déjà hâte de découvrir son futur environnement.

Cet hiver, Anderlecht a bouclé l'arrivée de Cedric Hatenboer pour deux millions d'euros. Un montant bien supérieur à sa valeur marchande (le garçon n'a que six mois en deuxième division néerlandaise dans les jambes) mais qui s'explique par la concurrence de grands clubs néerlandais qui avaient eux aussi repéré ses qualités.

Un accord a été trouvé pour que le milieu de terrain de 20 ans ne débarque au Sporting que cet été, le temps d'aider l'Excelsior Rotterdam dans la course à la montée en Eredivisie.

En attendant, le jeune Néerlandais a déjà révisé ses classiques : "Anderlecht est pour moi le plus grand club de Belgique, j'en suis convaincu. J'avais aussi le sentiment qu'ils me désiraient particulièrement", explique-t-il au Laatste Nieuws.

La bonne surprise de la saison prochaine ?

Hatenboer voudra se montrer pour sa première saison : "J'espère jouer le plus de minutes possible dès le début. Je veux m'intégrer rapidement et progresser. De nombreux joueurs expérimentés peuvent m'aider en ce sens. Pensez à Thorgan Hazard. C'est dommage que Vertonghen s'arrête, car c'est une légende".

Bien qu'il ne vise un retour au Sporting que dans un an, Romelu Lukaku a également déjà marqué Cedric Hatenboer : "Je l'ai rencontré au stade. Il est impressionnant. Qu'il veuille revenir à Anderlecht ? Ce serait fantastique de jouer dans une équipe avec lui". Le retour à la maison de Big Rom, un argument de vente pour les futures recrues ?