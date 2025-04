"Un regret ? Non, je n'en ai jamais" : quand Colin Coosemans passait tout proche de signer dans un grand championnat

Colin Coosemans a fini par recevoir sa chance avec Anderlecht. Sa carrière aurait pourtant pu l'emmener loin du football belge.

De ses débuts au Club de Bruges jusqu'à cette révélation à Anderlecht, Colin Coosemans a toujours évolué en Belgique, en passant par Waasland-Beveren, Malines et La Gantoise. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir rêvé du grand saut vers l'étranger.

"Quand j’étais jeune, j’ai eu une offre du Chievo Vérone. La famille de ma femme est italienne, et à l’Université de Gand, j’ai étudié les langues. Tous mes copains partaient 6 mois en Erasmus mais moi je ne pouvais pas à cause du foot. Je me suis dit alors qu’un transfert à l’étranger serait mon Erasmus à moi… mais ce transfert n’est jamais venu. Du moins jusqu’à présent", explique-t-il à la RTBF.

Les aléas du mercato

Une autre opportunité est arrivée des années après, lorsqu'il évoluait à Malines : "L’Espanyol Barcelone m’a fait une offre. Mais Malines a dit non car ça venait en fin de mercato, et le club n’avait plus le temps de me trouver un remplaçant", se souvient Coosemans. A l'époque, l'Espanyol évoluait encore en Liga.

Le gardien a finalement quitté le KV un an plus tard pour La Gantoise : "La plus mauvaise décision de ma carrière. J’y ai très peu joué (6 matchs en 3 ans) et j’aurais aimé y laisser une trace", déplore-t-il.

À Anderlecht aussi, Colin Coosemans a dû prendre son mal en patience : "Un regret ? Non, je n’ai jamais de regrets car on n’a qu’une seule vie… et elle est courte : il ne faut jamais vivre dans le passé. Je vis dans le présent : mon meilleur exemple ici, c’est Thorgan Hazard, qui vit toujours l’instant présent".