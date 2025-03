Charleroi le laissera-t-il filer ? Une équipe du top 6 en pince pour Daan Heymans

Daan Heymans a commencé la saison en force avec Charleroi. Si ses statistiques ne sont plus aussi impressionnantes, il reste un joueur apprécié par le staff carolo.

Avec 11 buts inscrits, Daan Heymans dispute la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique. Au-delà des chiffres, son intelligence de jeu, ses courses gratuites entre les lignes et son sens de l'infiltration ont fait le bonheur de tous les entraîneurs côtoyés.

Sa situation contractuelle en fait une cible privilégiée : son bail au Mambourg se terminant dans un an, il pourrait, à moins de prolonger, partir cet été pour éviter de filer gratuitement en 2026.

Et cela, Genk l'a bien compris. Het Nieuwsblad rapporte un intérêt qualifié de concret des Limbourgeois pour Heymans. Nos confrères expliquent que le joueur se sent prêt à passer un cap dans ca carrière et verrait donc cet intérêt d'un bon oeil.

Heymans après Kayembe et Nkuba ?

Un transfert dans le Limbourg pourrait être d'autant plus attractif si Genk continue sur sa lancée et dispute la Ligue des Champions. Le Racing aura quoi qu'il arrive besoin d'un noyau encore un peu plus étoffé la saison prochaine vu le calendrier plus lourd qui en découlera certainement.

Si l'opération venait à se concrétiser, Daan Heymans ferait donc face à une solide concurrence. Dans un tout autre registre, Konstantinos Karetsas fait merveille au poste de numéro dix, Patrik Hrosovsky vient également de prolonger dans le secteur.