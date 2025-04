La Pro League a la côte : le choc entre le Club de Bruges et Genk attire les plus grands recruteurs du continent

Tout se joue ce dimanche à Bruges. Alors que Club et Genk s'affrontent pour le titre, pas moins de douze grands clubs européens ont dépêché leurs observateurs.

Ce dimanche au Jan Breydel, plus qu'un simple choc sportif se jouera entre le Club de Bruges et le KRC Genk. Selon Het Laatste Nieuws, cette rencontre capitale des Champions lay-offs représente surtout une vitrine exceptionnelle pour les pépites locales, sous le regard avide des plus grands clubs européens.

Une valeur cumulée qui donne le vertige

Les deux formations alignent à elles seules l'élite du championnat belge, avec un total de 244 millions d'euros de valeur marchande sur le terrain. Si le Club de Bruges caracole en tête (186M€), devant Genk (142M€) l'écart entre les onze de départ se réduit à seulement 9 millions. Une différence qui s'explique notamment par l'expérience des cadres brugeois comme Hans Vanaken et Simon Mignolet.

Grande braderie en tribunes

La présence massive d'émissaires européens en dit long sur l'enjeu économique de la rencontre. Des géants anglais comme Chelsea, Arsenal, Manchester United côtoieront des recruteurs allemands de Dortmund, Leverkusen. Il y aura aussi des recruteurs italiens de la Juventus, l'AC Milan et la Roma. Une concentration rare qui transforme le stade en véritable salle des marchés à ciel ouvert.

Au-delà du titre et des millions promis par la Ligue des champions, les deux clubs poursuivent leur mission première : révéler et revendre des talents.

Ce choc illustre parfaitement le nouveau visage du football belge : un championnat devenu incubateur de talents, où chaque match important se transforme en audition géante.