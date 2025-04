Le Stade Machtens avait déjà dégainé les feux d'artifice : "Le gardien de Lommel a sorti le match de sa carrière"

Le RWDM pouvait remonter en première division en cas de victoire contre Lommel ce soir. Les joueurs étaient déçus mais veulent garder la tête haute et arracher cette promotion à Zulte Waregem la semaine prochaine.

Après une première balle de match la semaine passée au Patro Eisden, le RWDM a une nouvelle fois oublié de conclure. Il suffisait pourtant d'une victoire contre Lommel. La déception des joueurs était à hauteur de celle des supporters, qui avaient déjà sorti les feux d'artifice.

"On avait bien préparé le match, on a des situations où on doit ouvrir le score, on ne le fait pas. On prend un coup sur la tête avec le but et on n'a pas réussi à remettre un coup d'accélérateur derrière, à emmener tout le monde avec nous, c'est dommage. Tout le stade voulait faire la fête, on est désolés. Mais il nous reste un match", nous explique Gaëtan Robail.

La pression a-t-elle paralysé l'équipe ? "Il y avait un peu de pression, ce qui est normal. On a une équipe jeune, qui n'est pas habituée à jouer des matchs comme ça mais on va retravailler dès demain. Il faut garder la tête haute : oui, il y a des choses à revoir mais pas de quoi paniquer".

Un gardien en état de grâce

Même topo du côté de Sambu Marsoni. Vu le contenu proposé aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'équipe soit montée pétrifiée sur le terrain. Mais il semblait écrit que le ballon ne voulait pas rentrer : "Ils ont un gardien qui fait le match de carrière vie mais c'est le football. Il nous reste un match, une finale, on va répéter les efforts produits en seconde mi-temps aujourd'hui".

Une barre transversale, un but annulé, des arrêts renversants du gardien adverse, le RWDM n'a pas eu de réussite ce soir. En face, tout a souri à Lommel, qui ne s'est pas privé de fêter son succès malgré le peu d'enjeu de sa fin de saison : "C'est vrai qu'on a joué contre une équipe libérée mais on connaît les enjeux depuis le début de la saison. Je ne pense pas que la pression nous ait rattrapé aujourd'hui, tout le monde connaît l'ambition depuis le début. Ce n'est pas comme si on avait un jour sans, on touche la barre, le gardien en face joue un grand match. C'est notre première défaite de 2025. C'était une douche froide, mais à nous de rebondir pour oublier ça lors du dernier match", conclut Marsoni.