Un jeune défenseur de Pro League marqué par le soutien inattendu de Jan Vertonghen : "Il n'était pas obligé de faire ça"

À la surprise de nombreux observateurs, Matte Smets n'a pas été sélectionné le mois dernier par Rudi Garcia. Le défenseur de 21 ans est resté remarquablement calme face à cette situation.

Appelé chez les Diables Rouges pour la dernière sélection de Domenico Tedesco, Matte Smets n'a pas été retenu par Rudi Garcia. Son analyse de la situation dans Het Laatste Nieuws rend encore un peu plus compte de la lucidité du garçon : "Ce n'est pas parce que j'ai été appelé une fois que je vais être présent à chaque fois, je le sais. J'ai 21 ans et il y a beaucoup de bons joueurs dans notre pays. Quand on regarde l'équipe, je ne peux pas dire que je devais absolument en faire partie. Je vais juste travailler dur et je sais que je suis tout proche."

Son premier match en équipe nationale, en novembre contre Israël, ne s'est pas déroulé comme espéré. Une mauvaise passe a conduit au seul but du match et à quelques critiques. Mais Smets a reçu quelques marques de soutien inattendues. "J'ai reçu des messages de Thibaut Courtois et Jan Vertonghen à ce moment-là. Cela m'a aidé à rester fort".

Jan Vertonghen, une référence absolue

Le message de Vertonghen l'a particulièrement touché. "Il m'a dit qu'il avait lui aussi vécu des choses similaires. Pour un jeune comme moi, c'est très réconfortant à lire", raconte Smets. "Quand j'étais petit, je regardais toujours vers lui et Toby Alderweireld. Leur positionnement, leur façon de défendre... Cela m'a influencé."

La relation avec Thibaut Courtois va au-delà du terrain : "Thibaut vient de Bilzen, comme moi. Je lui ai demandé des conseils avant de venir à Genk. Nos mères sont de bonnes amies et son père était l'entraîneur de volley de ma maman".

Des avis bien plus précieux que les réactions négatives sur les réseaux sociaux : "On n'y gagne rien en lisant tout ça. Le fait que Vertonghen prenne contact de lui-même, je trouve ça très beau et respectueux. Il n'était pas obligé de le faire".