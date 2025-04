"L'Union est une équipe très difficile à battre" : Besnik Hasi est prudent et se met une grande pression sur lui-même avant de se déplacer au stade Joseph Marien

Après avoir pris 0 point sur 6 contre le Club de Bruges et le Racing Genk, Anderlecht espère se relancer contre l'Union SG. Ce ne sera pas une tâche facile, comme le reconnaît l'entraîneur Besnik Hasi.

Ce samedi soir, le derby bruxellois entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht est au programme. L'entraîneur du RSCA, Besnik Hasi, sait que ce sera un défi de taille. "L'Union est une équipe très difficile à battre", affirme-t-il. "Ils sont compacts, physiquement forts, rapides et puissants. Ils ont un bon mélange et apportent un peu de tout."

Selon le coach, la grande différence par rapport aux saisons précédentes réside dans le timing de leur forme. "Ils ont commencé les autres années difficilement en playoffs, cette saison ils ont à nouveau du mal au départ, mais au bon moment, ils retrouvent leur meilleure forme. Si nous voulons obtenir quelque chose là-bas, nous devons vraiment être au top de notre forme."

Concernant l'approche de son équipe, Hasi est clair. "Anderlecht doit toujours jouer selon ses propres forces. Nous ne jouerons pas avec cinq défenseurs, c'est certain. Notre choix de jouer avec trois à l'arrière est délibéré : pour jouer davantage et mieux manœuvrer." Toutefois, c'est un casse-tête, car Sardella, N'Diaye et Vertonghen sont indisponibles. "Ce sont des garçons avec lesquels on pouvait jouer différemment en cas de perte de balle."

Avec Nilson Angulo sur le flanc, il y a un joueur dont les qualités résident dans le compartiment offensif. "Angulo n'a que peu de matchs complets à son actif, mais contre Bruges, il était l'un des meilleurs, même si collectivement c'était en dessous. Ali Maamar joue ses meilleurs matchs sur la gauche, bien qu'il soit droitier. Donc c'est aussi une option."

L'importance de l'équilibre

L'entraîneur souligne l'importance de l'équilibre dans son équipe. Sa ligne de trois à l'arrière n'est en effet pas la plus fiable en construction. "Nous créons aussi de l'espace pour jouer. Nous avons de nombreuses forces offensives, mais nous essayons de construire avec quatre défenseurs et un véritable numéro six. Mais nous n'avons pas vraiment de purs récupérateurs." Hasi insiste sur l'importance de la variété : "Nous devons continuer à combiner, mais aussi à pouvoir trouver de l'espace de l'autre côté. C'est ce sur quoi nous travaillons, et je sais parfaitement où se trouve l'espace à l'Union."

Enfin, Hasi relativise le classement. "Je ne me préoccupe pas de la troisième place. Ce qui compte, c'est qu'Anderlecht joue en Europe la saison prochaine. Que ce soit via le championnat ou la coupe, peu importe. Je ne serai considéré comme réussi en tant qu'entraîneur d'Anderlecht que si j'obtiens ce billet."