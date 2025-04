La fin du totem d'immunité à Anderlecht ? "Il est payé pour gagner des matchs, pas pour initier des défaites"

Le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise n'a pas atteint des sommets de football. Ce sont surtout les Mauves qui ont déçu.

A défaut de réagir collectivement, Anderlecht aurait pu compter sur l'éclair d'une ou l'autre individualité contre l'Union. Mais cela non plus ne s'est pas produit. Parmi les joueurs qui déçoivent en ces débuts de Playoffs, Thorgan Hazard est souvent cité. Au Parc Duden, il est sorti à la mi-temps. Besnik Hasi a assuré en conférence de presse qu'il ne s'agissait pas d'une sanction après sa perte de balle sur le but d'ouverture.

Pour Alex Teklak, s'en prendre à Hazard revient à se tromper de cible : "Je ne m'attendais pas à ce qu'Anderlecht prenne des points lors des trois premiers matchs. On revient toujours à la question de la qualité du noyau. Moi, ce qui me dérange, c'est le manque de prise d'initiative. Je suis déçu de Leander Dendoncker. Thorgan Hazard n'a pas bien joué, mais au moins, il affiche de la personnalité", explique-t-il dans La Dernière Heure.

Des attentes proportionnelles à son statut

"Il veut faire plus car il se sent investi de cette mission au vu de son statut. Il faut afficher du tempérament. On dit que Dendoncker n'est pas comme ça, mais il faut l'être justement. Montre que tu as l'étranger, que tu en veux, que tu en as...C'est pareil pour Dolberg", poursuit le consultant.

La critique envers Hazard est plus forte au nord du pays : "Il bénéficie de beaucoup de compréhension de la part de nos collègues wallons, mais il est tout de même payé pour décider des matchs pour Anderlecht, et pas – comme ce week-end – pour initier des défaites. Il montre beaucoup de bonne volonté et d'initiative, mais ce n'est pas assez", pointe Peter Vandenbempt chez Sporza.

Thorgan Hazard doit augmenter le niveau technique moyen d'Anderlecht et apporter du liant dans le secteur offensif. Le Diable Rouge peine à retrouver son coup de rein depuis son retour de blessure, portera-t-il le Sporting durant les Playoffs ?