Le mercato pour oublier la déprime des Playoffs ? Anderlecht tout proche de boucler son premier transfert de l'été

Cela risque bien de bouger à Anderlecht cet été. Olivier Renard va vivre son premier mercato estival, les mouvements dans le noyau s'annoncent nombreux. Tant dans le sens des départs que des arrivées. Depuis plusieurs mois, la direction est sur la piste de Mihajlo Cvetkovic.

Il s'agit d'un attaquant serbe de 18 ans évoluant actuellement au FC Cukaricki, le club qui a loué Mohamed Badamosi au Standard en début de saison et que Genk avait croisé en Coupe d'Europe il y a un an.

Cvetkovic avait d'ailleurs joué contre le Racing, il venait d'être promu en équipe fanion après une saison à 33 buts en 25 matchs avec les Espoirs. Il confirme chez les grands, avec sept buts en première division serbe cette saison.

A tout juste 18 ans, le garçon est déjà valorisé à six millions d'euros par Transfermarkt et a honoré sa première sélection en équipe nationale serbe. Selon Sky Sport, Anderlecht avance bien dans le dossier. Malgré la concurrence de clubs allemands comme Nuremberg ou Cologne, le Sporting est en très bonne position pour boucler le dossier.

Même si les tests médicaux n'ont pas encore été réalisés, Mihajlo Cvetkovic pourrait donc rapidement devenir l'un des premiers renforts estivaux. Il n'est pas présent comme un pur finisseur mais comme un neuf et demi. Un montant de trois à quatre millions d'euros est évoqué.

