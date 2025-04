"Tout le reste est impensable" : l'avertissement assez sec d'une icône du Bayern Munich à Vincent Kompany

Le Bayern Munich tentera demain de refaire son but de retard sur l'Inter Milan quart de finale de Ligue des Champions. Vincent Kompany est sous pression.

Avec la finale qui se déroulera à l'Allianz Arena, le Bayern Munich a fait de cette édition de la Ligue des Champions un objectif prioritaire. Après une saison blanche, Vincent Kompany savait qu'il faisait face à un défi de taille.

De fait, le challenge est élevé pour l'équipe, qui a été battue 1-2 par l'Inter Milan au match aller. Malgré la bonne prestation de ses hommes, Vincent Kompany avait été critiqué pour plusieurs de ses décisions.

L'un des choix qui avait le plus crispé les observateurs était de ne pas titulariser Thomas Müller alors que Jamal Musiala était blessé. Le sujet est sensible depuis l'annonce du départ de Müller en fin de saison.

Kompany attendu au tournant

Une autre icône du club, Lothar Matthäus, fait partie de ceux qui n'ont pas apprécié de le voir sur le banc. Il n'envisage pas autre chose que de le voir dans le onze de base demain, surtout après que Müller ait marqué en fin de match la semaine dernière. "Pour moi, il n'y a pas d'autre option. Il doit jouer. Tout le reste est impensable", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Matthäus va même plus loin et met en garde l'entraîneur belge : "Si Kompany ne titularise à nouveau pas Müller et que cela tourne mal, cela lui fera certainement du tort malgré le bon travail qu'il a accompli ces derniers mois".