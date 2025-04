"Chacun doit se remettre en question" : Thibaut Courtois n'y va pas de main morte après l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions

Après la défaite amère sur le score de 1-2 contre Arsenal à domicile, Thibaut Courtois n'a pas hésité à exprimer sa frustration. Le gardien du Real Madrid ne cache rien : "On joue trop en individuel et pas assez collectivement", a-t-il confié aux journalistes de VTM et à la presse espagnole.

Thibaut Courtois estime en zone mixte, et dans des propos relayés par Movistar Plus+, qu'il est grand temps d'avoir une réflexion personnelle au sein du groupe. "Parfois, il faut être autocritique et analyser chaque aspect du jeu. Chacun doit se remettre en question. Nous sommes une équipe, mais le sentiment collectif n'est pas toujours présent. On se repose trop sur les individualités", a déclaré le gardien du Real Madrid après la rencontre. Il a également pointé du doigt un problème récurrent en attaque : "Si Vinicius ou Kylian sont pris en double marquage, une situation à deux contre un peut fonctionner une fois, mais pas cinq. Il faut avoir le courage de regarder cette réalité en face. Nous ne pouvons pas toujours compter sur nos attaquants pour dribbler tout le monde et marquer ensuite." Le Diable Rouge a évoqué un manque de profondeur au poste d'avant-centre : "Nous avons tenté de multiplier les centres, mais cette année, nous n'avons pas Joselu. Un attaquant de métier, capable de se positionner et de pousser le ballon au fond. Arsenal était bien organisé, il y avait très peu d'espace." Une saison qui est loin d'être terminée Pour autant, Courtois refuse de tourner la page sur cette saison : "Le titre est encore dans nos cordes, la finale de la Copa del Rey arrive dans dix jours, et la Coupe du Monde des Clubs se profile. Jusqu'à présent, c'est une saison moyenne, mais j'espère qu'on pourra encore offrir quelque chose à nos supporters." Le portier n'a cependant pas manqué de conclure sur une note d'optimisme. "Il n'y a ni manque de faim, ni de volonté," souligne-t-il. "Je suis aussi motivé qu'au premier jour. Nous devons garder confiance, car nous avons une équipe formidable."