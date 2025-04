Le Club de Bruges vise plus de 20 millions d'euros pour l'un de ses joueurs : ce dernier prend des mesures de son côté

Ce qui ne s'est pas produit l'été dernier se concrétisera cette fois-ci. Il est presque certain que Raphaël Onyedika quittera le Club de Bruges cet été pour un montant élevé. Le Club et le milieu de terrain nigérian sont en train de préparer cette transition.

Voici une petite anecdote : l'année dernière, nous avons reçu un appel d'une agence immobilière qui cherchait à obtenir le numéro de téléphone d'Onyedika. Il est plutôt rare, dans le milieu du football, que personne ne possède réellement le numéro d'un joueur, mais c'était pourtant le cas pour Onyedika. Personne ne savait même à qui s'adresser pour discuter d'un éventuel transfert.

Un changement d'agent

Les discussions n’étaient pas faciles à entamer. Galatasaray avait montré de l’intérêt, mais ne pouvait pas se permettre de payer les 20 millions d’euros demandés par le Club de Bruges à l’époque. De son côté, le Club n’était pas non plus intéressé par un plan de paiement échelonné.

Depuis, la situation a évolué. Sa valeur sur Transfermarkt a grimpé de 16 à 20 millions d’euros, mais ce montant ne sera plus suffisant pour le faire quitter le Jan Breydel. Les performances de haut niveau d’Onyedika en Ligue des Champions ont fait connaître son nom à travers toute l’Europe.

Le joueur a également pris des mesures de son côté. Il a changé d’agent, optant pour CAA Stellar, une agence réputée qui gère plusieurs grands noms européens. La position du Club est désormais claire : Onyedika peut partir – une promesse qui lui avait déjà été faite – mais pour le prix qu’il mérite.

Ce prix est désormais bien supérieur à 20 millions d’euros. Sous la direction de Nicky Hayen, le milieu défensif de 23 ans a vu sa progression s’accélérer et est désormais l’un des joueurs clés de l’équipe. L’intérêt pour Ludovit Reis ne surprend d’ailleurs personne dans ce contexte.

Garder Jashari, le remplaçant d'Onyedika déjà en cours

Le Club cherche à conserver Ardon Jashari encore une saison et envisage Ludovit Reis comme le remplaçant d’Onyedika. Cependant, cette tâche ne sera pas facile, car plusieurs clubs européens sont également sur les rangs pour le Suisse. Néanmoins, si le Club parvient à se qualifier pour la Ligue des Champions, il sera en position de force pour convaincre Jashari de rester.

En ce qui concerne Onyedika, cette option n’est plus envisageable. Après trois saisons, le joueur désire changer d’air et se sent prêt à relever le défi d’un championnat de plus haut niveau. Reste à savoir : combien le Club parviendra-t-il à obtenir pour son milieu de terrain cette fois-ci ?