Les débordements du choc wallon sont encore dans toutes les têtes : l'avertissement de la direction de Charleroi à ses supporters

La direction de Charleroi déplore les incidents constatés lors du choc wallon. Le Sporting ne sanctionnera pas ses supporters mais les avertit pour la suite de cette fin de saison.

Les dispositifs pyrotechniques cachés dans la tribune réservée aux supporters du Standard n'ont fait rire personne à Charleroi. Aujourd'hui, le club a rappelé tout le mal qu'il pensait de ce genre d'initiative et a rappelé ses supporters à l'ordre pour la fin de saison dans un communiqué.

"Nous rappelons que depuis plusieurs mois, une attention accrue est portée par les autorités gouvernementales, policières, communales et footballistiques à ce qui se passe dans les tribunes du Sporting de Charleroi. Cette vigilance s’est encore intensifiée ces dernières semaines suite à la décision du tribunal (retour des supporters) et à l’occasion de la venue du Standard de Liège", commence le club.

Le Sporting ne veut pas passer pour le méchant de l'histoire : "Dans le cadre de cette enquête, le Procureur du Roi a convoqué une réunion de sécurité, au cours de laquelle il a exigé que des sanctions concrètes soient envisagées à l’encontre des tribunes concernées. Des fermetures de tribune ont été évoquées".

Un appel à l'apaisement

La direction rappelle aurait pu se montrer moins conciliante : "Face à cela, le club a défendu une ligne claire : collaboration totale avec les autorités pour identifier les fauteurs de trouble, fermeté et tolérance zéro à l’égard des comportements inacceptables, mais dans le même temps préservation d’un dialogue constructif et apaisé avec nos supporters. Nous restons en effet convaincus que la voie de la responsabilisation collective, du dialogue et du respect mutuel est la plus constructive pour prévenir les débordements à l’avenir".

Pas sûr que tous les supporters soient convaincus. Le communiqué leur rappelle que les bâches identitaires au grillage, les mégaphones et les tambours continuent à être autorisés et qu'en contre-partie de cette attitude permissive, le club attend de ses sympathisants "une attitude consciente du contexte, c’est-à-dire irréprochable dans les tribunes et au-delà. Aujourd’hui, il est impératif que nos supporters se montrent exemplaires".

"Les autorités judiciaires tiennent par ailleurs à préciser qu’elles seront présentes en tribune et ne toléreront aucun débordement d’aucune sorte au regard de la situation évoquée. Maintenant que cela est précisé, espérons que nous pourrons vivre ces Playoffs sereinement à tous niveaux pour enfin finir cette longue saison et repartir ensuite sur des bases meilleures avec un dialogue plus sincère, plus présent et plus respectueux entre les parties", conclut le club.