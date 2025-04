Un ancien d'Anderlecht dans le viseur du Bayern Munich de Vincent Kompany et de Manchester United

Manchester United cible Bart Verbruggen comme possible successeur d'André Onana, à la suite des performances décevantes de ce dernier et d'Altay Bayindir. Le Bayern Munich est également sur le coup.

Bart Verbruggen, qui est passé d'Anderlecht à Brighton pour 20 millions d'euros en 2023, s'est rapidement affirmé en Premier League comme un gardien fiable. Ses bonnes prestations attirent les convoitises des plus grands d'Europe.

Vincent Kompany serait même impressionné par le portier néerlandais. L'ancien Diable Rouge avait notamment salué sa mentalité et son potentiel alors qu'il était encore coach d'Anderlecht, il y a quelques années.

Au Bayern, la place de titulaire semble devoir se libérer à terme. Manuel Neuer, désormais âgé de 38 ans, a mis fin à sa carrière internationale et son contrat avec le Bayern court jusqu'en 2026.

Même si le gardien allemand a exprimé son désir de continuer tant qu'il prend plaisir à jouer, le club réfléchit déjà à sa succession. L'intérêt de Manchester United et du Bayern Munich pour Verbruggen, rapporté par plusieurs sources comme The i Paper pour le club anglais et The Telegraph pour l'équipe allemande, confirme son statut de l'un des gardiens les plus prometteurs d'Europe.

Avec un contrat à Brighton jusqu'en 2027 et une valeur estimée à 36 millions d'euros, tout transfert nécessitera néanmoins un investissement conséquent. Plus d'informations devraient sortir dans les prochaines semaines.