Un exemple pour de nombreux clubs de D1A ? Comment la RAAL a bâti sa renaissance sur des hommes qui connaissent le haut niveau comme leur poche

La RAAL est à une victoire d'écrire l'histoire en remontant en première division. Cela serait déjà une belle récompense pour le projet des Loups.

Depuis plusieurs années maintenant, la RAAL n'a pas caché ses ambitions de retrouver un rôle en vue dans le football belge. Les résultats actuels sont les conséquences de la professionnalisation croissante du club, qui s'est doté d'un centre d'entraînement et d'un nouveau stade qui pourraient rendre jaloux bon nombre de clubs de l'élite. La structure sportive a également fière allure. Là où certains clubs se voient reprocher de manquer de décideurs au passé footballistique, les Louviérois peuvent difficilement faire mieux en la matière.

L'ancien Diable Rouge Silvio Proto est retourné en 2024 au club où tout a commencé pour lui. Pas en tant que gardien cette fois, mais en tant que responsable de la formation des gardiens. Son expérience dans des clubs de haut niveau comme Anderlecht et sa carrière internationale de longue date font de lui une figure respectée au sein du club, l'amenant même à donner son avis lors du mercato pour trouver de nouveaux portiers.

A la tête de la cellule sportive se trouve Nicolas Frutos, l'ancien attaquant d'Anderlecht qui est arrivé en 2023 en tant que directeur technique. Il donne une orientation à la vision à long terme du club, à la fois pour l'équipe première et pour la formation des jeunes. Avec son mélange de passion et de professionnalisme, Frutos apporte une dimension supplémentaire à la politique sportive.

La RAAL sait ce qu'elle fait

Dans le staff, Clément Tainmont possède également un vécu important au haut niveau pour épauler Frédéric Taquin et comprendre le groupe. Il connaît comme personne d'autre l'identité du club : sa chaleur humaine et son empathie assurent le contact nécessaire avec le vestiaire.

Mickaël Seoudi, lui aussi ancien joueur professionnel, a été ajouté au staff technique en tant que T2. Sa vision du jeu et sa longue expérience dans les divisions inférieures font de lui un pont entre l'entraîneur principal et les joueurs. Seoudi est connu comme un analyste ayant le souci du détail.

Mais l'architecte derrière cette renaissance est Salvatore Curaba, un ancien joueur du RAAL et un entrepreneur à succès. Il a relancé le club en 2017 et a construit un projet unique mettant en avant la participation, la transparence et l'engagement local. Sous sa direction, le RAAL est devenu une organisation stable et moderne.

N'oublions pas non plus Enzo Scifo, qui a suivi sa formation à la RAAL entre 1973 et 1982 avant de partir à Anderlecht, et qui est également revenu. Son expérience est une mine d'or pour les jeunes Loups qu'il supervise. Au Tivoli, le cœur du football bat à tous les niveaux - du bureau de direction au banc. Tout ce beau monde pourra-t-il sabrer le champagne dès vendredi ?