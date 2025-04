Ce joueur choisit de rester à Bruges malgré un intérêt étranger, voici pourquoi

Michal Skoras n'a actuellement aucune intention de quitter le Club de Bruges. L'ailier de 25 ans s'est illustré le week-end dernier avec une belle entrée en jeu contre Genk et a récolté les éloges de l'entraîneur Nicky Hayen.

Les retours positifs ont clairement fait du bien à Skoras après une saison où il a rarement eu l'occasion de jouer. Il est entré en jeu à la 84e minute contre Genk et a immédiatement eu un impact. Avec plusieurs récupérations de balle et une passe décisive pour Tzolis, il a créé du danger. Sa remise en retrait a également conduit à la phase où Genk a commis la faute du penalty décisif. Hayen s'est exprimé avec éloges sur le Polonais après le match, lui permettant ainsi de montrer une fois de plus sa valeur.

Malgré son temps de jeu limité - seulement cinq titularisations cette saison - Skoras se sent bien au Club de Bruges. Il préférerait rester, même après l'été. Selon son entourage, il ne pense pas directement à partir, tant qu'il se sent bien à Bruges et voit des perspectives.

Cependant, il existe effectivement un intérêt étranger, surtout en provenance de la Pologne. Mais un retour dans son pays d'origine n'est pas une option pour Skoras pour le moment. L'attaquant préfère pour l'instant rester dans la compétition belge pour continuer à se prouver.

Rester à Bruges

Il est sous contrat jusqu'en 2027 et n'est donc pas pressé de prendre ses valises. Le Club de Bruges, de son côté, n'a pas l'intention de le laisser partir facilement. L'équipe a déboursé environ six millions d'euros pour lui l'année dernière et souhaiterait récupérer la plus grande partie possible de cette somme en cas de départ.

Le joueur international polonais a perdu sa place en équipe nationale ces derniers mois et sa valeur marchande a baissé. Mais avec sa performance contre Genk, Skoras a de nouveau montré ce dont il est capable - une qualité sur laquelle le Club de Bruges et lui-même espèrent pouvoir construire.