Le tournant de son aventure anderlechtoise ? Thorgan Hazard à coeur ouvert sur sa grave blessure

Thorgan Hazard n'a pas encore totalement retrouvé son coup de rein à Anderlecht. Mais il ne peut qu'être fier de tout le boulot abattu pour revenir sur le terrain.

L'année dernière à pareille époque, Anderlecht devait apprendre à réinventer son football. Alors que Thorgan Hazard montait en puissance, une rupture du ligament croisé l'a stoppé en plein élan. Il n'a pu revenir qu'à la toute fin du mois de décembre.

"Ces sept mois ont surtout confirmé ce que je savais déjà : que j'ai un caractère fort. Ceux qui sont mentalement forts savent qu’ils reviendront, peu importe la difficulté et la longueur du chemin", explique-t-il au magazine Humo.

La récupération a été longue mais lui a permis de penser à d'autres choses : "J'ai pu me ressourcer complètement, physiquement et mentalement. J'ai beaucoup fait de vélo et passé plus de temps avec ma famille. Au début, c'était difficile : je restais allongée dans mon fauteuil toute la journée et je devais appliquer de la glace toutes les trois heures. Mais petit à petit, j'ai pu reprendre mes activités".

L'épreuve de la patience

Mais il ne cache pas sa frustration : "Quand je voyais mes coéquipiers jouer, je n'avais qu'une idée en tête : retourner sur le terrain. Cela m'a motivé à rester patient". Mais il avait de quoi relativiser : "J'ai eu de la chance : c'était ma première blessure grave, alors que mon frère Kylian l'a eue deux fois. Je ne me plains donc pas".

Le Diable Rouge n'a jamais craint de devoir mettre un terme à sa carrière : "On ne sait jamais comment une telle opération va se dérouler, mais j’avais une confiance totale dans le chirurgien et dans les gens qui m’entouraient". Aujourd'hui, Thorgan Hazard peut enfin enchaîner les matchs. Même si sa sortie à la mi-temps contre l'Union Saint-Gilloise montre qu'il est encore loin de son meilleur niveau, il doit contribuer à hausser le niveau moyen d'Anderlecht. Sa frappe en pleine lucarne au Standard a prouvé qu'il n'a pas perdu la magie qu'il avait dans les pieds.