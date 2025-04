Sept absents à Anderlecht pour le match face à l'Antwerp ? Le point avec Besnik Hasi, en direct de l'infirmerie

Les conférences de presse de Besnik Hasi ont de plus en plus des airs de bilans médicaux. Celle de cette après-midi n'a pas fait exception à la règle.

Après avoir enchaîné trois défaites contre les trois équipes les plus fortes des Playoffs sur papier, Anderlecht fait cette fois figure de favori face à une équipe de l'Antwerp également en crise de confiance (comme Besnik Hasi, Andries Ulderink n'a toujours pas gagné le moindre match depuis son arrivée).

Le Sporting doit l'emporter face aux Anversois, sous peine de voir le Lotto Park commencer à sérieusement gronder. Seulement, les Mauves vont une nouvelle fois devoir composer sans de nombreux cadres dimanche.

Un puzzle permanent

En défense, Adryelson est forfait à cause du coup direct reçu contre l'Union. Jan Vertonghen n'est toujours pas apte à jouer. Moussa N'Diaye est incertain, tout comme Mats Rits : "Ils se sont entraînés avec le groupe ce vendredi. Je déciderai samedi s'ils sont aptes à faire partie de la sélection", explique Hasi en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

"Mario Stroeykens et Killian Sardella sont sur le retour mais en sont encore au stade des entraînements individuels. Ils ne sont pas prêts pour ce week-end", poursuit le T1 albanais. Tristan Degreef n'en est pas encore là : "Il est en pleine croissance. Cela combiné avec cette blessure explique pourquoi nous ne pouvons pas prendre de risques".

Selon le verdict pour N'Diaye et Rits, ce seront de cinq à sept joueurs qui resteront sur la touche contre l'Antwerp. Une demi-équipe ! "C'est toujours plus facile d'avoir tes meilleurs joueurs à disposition. Je dois faire avec ceux qui sont là. Il y a des positions où on a moins de monde ou où on aurait besoin de plus d'expérience", conclut Hasi.