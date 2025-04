Un arrangement entre amis qui mettrait le RWDM et Zulte à l'abri ? Voici le scénario que la RAAL veut éviter à tout prix

La D1B va vivre son apothéose ce soir. Devra-t-on sortir les calculettes pour départager le RWDM, la RAAL et Zulte Waregem dans la course à la montée ?

Alors que la RAAL a longtemps fait office de poursuivant derrière les deux favoris au titre que sont le RWDM et Zulte Waregem, la donne est simple pour les Loups : une victoire ce soir à Lommel et ils écriront l'histoire en remontant en première division.

Autant dire que les Louviérois ont leur destin en main. Mais prudence : Lommel a méchamment calmé les ardeurs du RWDM en allant s'imposer au Stade Machtens le weekend dernier.

La RAAL doit se concentrer sur elle-même

Si bien qu'un scénario effraie particulièrement les supporters des Verts : si l'équipe venait à partager en Campine, elle pourrait compter sur une potentielle défaite de Zulte Waregem pour monter. Sauf qu'à l'Elindus Arena, les deux équipes auront évidemment plus qu'un oeil sur l'autre match. Et elles savent mieux que quiconque qu'en cas de faux pas de La Louvière (match nul ou défaite), un partage de leur côté les feraient automatiquement monter toutes les deux.

Cette semaine, les trois prétendants se sont préparés à tous les scénarios. Y compris celui qui consiste à temporiser...voire à perdre du temps. Pourquoi vouloir prendre des risques inutiles s'il s'avérait que la promotion était assurée par le résultat de l'autre match ?

On ne surprendra en tout cas personne à se passer le ballon comme lors de la fin de match polémique entre Genk et Westerlo la saison dernière. Mais si le score tournait en défaveur de la RAAL et que Zulte - RWDM s'oriente vers un partage, il ne faudra pas s'étonner de voir les rentrées en touche prendre un peu plus de temps ou de voir les gardiens ne pas se précipiter pour donner un coup de pied de but.