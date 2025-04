Un match spécial pour un chiffre qui l'est tout autant : Hans Vanaken va franchir un sacré cap avec le Club de Bruges ce weekend

À 32 ans, Hans Vanaken est devenu une référence absolue du championnat belge. Ses chiffres commencent à donner le tournis.

Au début du mois, Brandon Mechele avait été honoré par le Club de Bruges pour le 500e match de sa carrière professionnelle. Hans Vanaken devrait franchir ce weekend un cap similaire en disputant son 500e match sous le maillot du Club de Bruges. Pour ne rien gâcher, ce sera lors de la Bataille des Flandres contre La Gantoise.

Quand le Club a déposé plus de quatre millions sur la table de Lokeren pour l'attirer en juillet 2015, il s'avait qu'il ne regretterait sans doute pas ce montant. Mais de là à imaginer tout ce que le Limbourgeois apportera à l'équipe en dix ans...

Hans Vanaken n'a pas pris une ride

Pour son tout premier match en Blauw en Zwart (qui sert de photo d'illustration à cet article), Vanaken avait un certain Michel Preud'Homme comme entraîneur et Timmy Simons comme capitaine. Obbi Oularé, Tom De Sutter et Dion Cools étaient encore dans l'équipe. Dans le camp d'en face, Jean-François Gillet, Sofiane Hanni, Mats Rits et Dalibor Veselinovic jouaient pour Malines.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts en Venise du Nord. En 499 matchs, Hans Vanaken a marqué 138 buts et délivré 105 assists. Ce qui a permis de glaner six titres de champion de Belgique. Il a également été sacré à trois reprises au Soulier d'Or.

Celui qui a commencé sa carrière professionnelle en Challenger Pro League avec Lommel est désormais une légende vivante du Club de Bruges. Marquera-t-il encore un peu plus les esprits en faisant basculer le choc de dimanche contre La Gantoise ?