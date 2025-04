"C'était impensable pour tout le monde" : les premiers mots du gardien, Marcos Peano, après la montée de la RAAL en première division

Auteur d'une grande saison, Marcos Peano est l'un des acteurs majeurs de la montée de la RAAL en D1A. Le portier prend la parole après le succès des Louviérois contre Lommel (1-2)

Marcos Peano n’aura pas eu droit à une clean sheet supplémentaire ce vendredi soir. L’Argentin s’en passe bien au vu du résultat final et de la montée de son équipe en première division. Son compteur de matchs sans but encaissé restera bloqué à 11 en 28 matchs.

Les statistiques, ce n’est pas ce qui compte le plus pour lui : "Je ne connaissais pas les chiffres. C’est clair qu’on essaye toujours d’encaisser le moins possible, mais le plus important, c’est l’équipe et cette montée."

"Être gardien n’est pas facile, c’est vrai, mais avec ce collectif et ces supporters, on est passés d’une équipe qui n’aurait pas dû participer à la montée à une équipe qui se retrouve en D1A", poursuit-il à Sudinfo.

La récompense d’une saison aboutie

Cette montée est finalement la récompense d’une saison aboutie : "On a réalisé une grande saison à 59 points. C’était impensable pour tout le monde, à commencer par nous. C’était notre première année en D1B, mais on a tout donné à chaque fois pour gagner les matches, et on mérite vraiment cette montée."

Les Loups retrouveront donc l’élite du football belge la saison prochaine… 19 ans plus tard. Zulte Waregem est l’autre équipe de la soirée qui a pu faire la fête. Les hommes de Sven Vandenbroeck terminent premiers, juste devant la RAAL, et montent donc également. Le RWDM, quant à lui, devra passer par les play-offs pour espérer monter.