"Je l'avais promis à ma fille" : ému, Jelle Vossen réagit au titre et à la montée de Zulte Waregem en D1A

"C'est vraiment incroyable. J'ai vécu de nombreux moments magnifiques dans ma carrière, mais après la relégation avec Zulte Waregem, j'avais encore un grand objectif : les ramener en première division", explique le joueur de 36 ans.

"J'y ai consacré toute ma vie", poursuit Jelle Vossen, visiblement ému. "Je voulais vraiment remporter ce titre, et maintenant c'est fait. Marquer le but de la victoire, c'est un rêve devenu réalité. On ne peut pas écrire une meilleure histoire."