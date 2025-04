"On n'a pas douté" : Maxence Maisonneuve s'exprime dans l'euphorie sur la force incroyable de la RAAL

Maxence Maisonneuve réagit à la montée de la RAAL en première division. Le Français n'arrive pas à réaliser après le coup de sifflet final.

Les Louviérois l'ont fait : ils monteront en D1A la saison prochaine. Après leur victoire sur le score de 1-2 face à Lommel, les hommes de Frédéric Taquin ont validé leur billet pour jouer dans l'élite du football belge la saison prochaine !

La fête était donc exceptionnelle du côté des Loups dans le Limbourg ce vendredi. Dans cette ambiance exceptionnelle, le défenseur central Maxence Maisonneuve a exprimé ses sentiments. "Je pense qu'on l'a montré tout au long de la saison, on en a déjà parlé dans différentes conférences de presse. Je crois que ça fait 12-13-14 matchs qu'on était menés au score et qu'on est revenus."

"On n'a pas vraiment douté, même si oui, le scénario fait peur parce qu'il restait 15 minutes. Mais on savait, on l'a déjà fait. On n'a pas douté," poursuit-il au micro de la DH Les Sports+. "Et puis la preuve, on a égalisé rapidement. On y a cru, ce scénario est arrivé plein de fois dans la saison."

Une équipe qui avait une grande force mentale : "C'est la force de notre équipe. L'unité d'y croire jusqu'au bout. Et ça s'est vu encore aujourd'hui. De monter de cette façon-là, c'est un truc de fou."

Réaliser l'exploit semble encore difficile pour les joueurs : "On ne réalise pas trop parce qu'on est tellement focus sur le truc qu'on va peut-être s'en rendre compte un peu plus tard dans la soirée ou demain du scénario. Il y a aussi la peur à 1-2 de tenir les 2-3 dernières minutes et d'être concentré. On a encore beaucoup d'adrénaline, on relâchera peut-être demain et on se rendra peut-être compte de ce qu'on a fait."