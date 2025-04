"Il a fait le choix du cœur" : un ancien coach d'Anderlecht pointe un élément qui fera la différence dans la course au maintien

STVV a donc officialisé son nouveau coach qui aura la lourde tâche de maintenir le club dans l'élite. Mais le choix du coach est spécial pour les deux parties.

Wouter Vrancken est le nouvel entraîneur du STVV. L'enfant du pays remplace Felice Mazzu au Stayen. Pour Johan Boskamp, ce choix et cette décision sont surprenants, même si les supporters du club en sont très satisfaits.

"Wouter m'a surpris. Je pensais qu'il allait faire une pause et souffler avant de reprendre du service quelque part", a confié l'ancien coach d'Anderlecht à Het Belang Van Limburg qui n'était certainement pas l'unique surpris de cette annonce.

"Mais apparemment, son ami Peter Delorge a réussi à le convaincre. J'espère qu'il pourra y faire ses preuves, comme il l'a déjà fait à Malines et à Genk. Je n'en doute pas. Mais le plus grand défi se présente maintenant, et sera de maintenir le club en première division", prévient le "Bos".

Les supporters l'accueillent déjà à bras ouverts, notamment parce que Vrancken est un enfant du Stayen : "Je comprends parfaitement les supporters. Cela crée un lien particulier. Du côté de Wouter aussi en tant qu'ancien joueur. C'est un choix de son cœur, pas de son esprit. Sinon, il ne dirait pas qu'il restera au club même s'ils sont relégués. Mais je pense qu'il va les sauver", ponctue le Néerlandais.

Vrancken aura l'occasion de faire ses preuves le week-end prochain au Cercle avant la réception du Beerschot.