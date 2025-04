Les critiques pleuvent sur un grand club belge et son coach : "Il ne dégage rien"

À l'Antwerp, il semble que tout aille de travers ces derniers temps. Le club a débuté les play-offs avec un bilan de 1 point sur 12.

2025 est pour l’instant une année cauchemardesque pour l’Antwerp. Après une série de résultats décevants, l’entraîneur Jonas De Roeck a été remercié… mais le problème venait-il vraiment de là ?

Sous la direction d’Ulderink, "The Great Old" n’a pris qu’un seul point – face au Standard lors de la dernière journée de la phase classique. De quoi susciter des interrogations, notamment chez Franky Van der Elst.

"À l’Antwerp, je ne comprends pas ce qu’Ulderink veut faire. Il passe de trois à quatre défenseurs, puis revient en arrière. Les Néerlandais – Kerk, Janssen et Chery sont un peu éteints, mais lui non plus n’arrive pas à insuffler une dynamique." a-t-il confié à Nieuwsblad.

"Dimanche, il a déclaré qu’il fallait que la pièce tombe enfin du bon côté… Ça, moi aussi j’aurais pu le dire. Il ne dégage rien." a-t-il ajouté.

Une approche bien différente de celle de Besnik Hasi, selon lui : On peut le dire, oui. Ulderink est beaucoup trop gentil. Il manque de mordant.

"Sous De Roeck, ce n’était pas parfait non plus, mais au moins, ils prenaient encore des points, conclut Van der Elst.